К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников

Держатели карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, банка УРАЛСИБ, АК БАРС банка, Алмазэргиэнбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка теперь смогут оценить бесконтактную оплату Mir Pay с помощью смартфона.

Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на ОС Android, начиная с версии 6.0, оно уже доступно для скачивания в Google Play Market.

«Как показывают данные исследований платежной системы «Мир», для 40% держателей национальных платежных карт очень важно иметь возможность совершать бесконтактные платежи с помощью смартфона. Наши банки-партнеры активно подключаются к Mir Pay, предоставляя своим клиентам еще один удобный, технологичный способ совершения оплаты товаров и услуг», - сказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Безопасность операций, совершаемых через Mir Pay, обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами. Реквизиты карты «Мир», привязанной к сервису, не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется токен – то есть, сформированный особым образом цифровой код.

Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.

В настоящее время банки завершают подготовку своих устройств для приема бесконтактного «Мира», и во втором полугодии 2019 года воспользоваться Mir Pay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты.