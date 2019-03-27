«Контур.Эльба» присоединилась к платежному финтех-API Сбербанка

«СКБ Контур» объявила о том, что онлайн-бухгалтерия «Эльба» получила интеграцию с корпоративным интернет-банком Сбербанка посредством fintech API. Благодаря этой технологии корпоративные клиенты банка, пользователи системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» могут отказаться от ручного переноса платежей в онлайн-бухгалтерию «Эльба», а также регулярно в автоматическом режиме получать выписки по своим счетам.

Чтобы воспользоваться новинкой, предпринимателям достаточно один раз настроить интеграцию и синхронизировать список платежей в двух сервисах. Это минимизирует вероятность ошибок при ручном переносе данных. Это обеспечит правильность сведений в отчётах и платёжках на налоги.

Платежный fintech API Сбербанка – это механизм прямой интеграции с банком бухгалтерских и расчётных систем. Он обеспечивает бесшовную мгновенную синхронизацию платёжных данных в учётных системах пользователя с банк-клиентом. В настоящее время по этому каналу с банком взаимодействуют более 25 партнеров.

Интеграция доступна на всех платных тарифах без ограничений. На тарифах «Бизнес» и «Эконом» «Эльба» заодно сопоставит поступления по расчётному счёту и выставленные счета. Предприниматели будут видеть список контрагентов, которые должны заплатить.

Рамиль Шайхутдинов, руководитель «Контур.Эльбы», отметил: «Сбербанк —самый популярный банк среди наших пользователей. Интеграция избавит их от лишних действий и поможет тратить меньше усилий на бухгалтерию. Надеемся, предпринимателям будет удобнее, и они оценят оба сервиса».

«Эльба» уже интегрирована с другими банками для предпринимателей: Альфа-банком, Тинькофф Банком, Модульбанком и «Точкой».