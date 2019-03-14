SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов

IT-компания SimbirSoft проведет в Москве бизнес-встречу, посвященную разработке и развитию цифровых банковских продуктов.

Какие персонифицированные сервисы помогут обойти лидеров? Как рассчитать эффективность IT-решения и понять, все ли сделано правильно? Когда банковские IT-продукты работают как часы? Как выпускать релизы чаще и качественнее, сделать продукт удобным? Как быть, если продукт устаревает за время разработки? Чем помогают аутсорсеры? Отвечаем на самые острые вопросы, которые ведущие банки задали нам в ходе предыдущих бизнес-встреч.

Бизнес-встреча пройдет 4 апреля с 17:00 до 19:00 в конференц-зале SOK (город Москва, улица Земляной вал, 8).

Эксперты презентуют актуальные кейсы лидеров банковского сектора, ответят на вопросы и расскажут о том, как сделать разработку цифровых сервисов быстрее, эффективнее и выгоднее. В программе докладов: UX, который продает; Инхаус vs аутсорсинг: как найти баланс; Как спасти банковский продукт.

Бизнес-встреча не ограничивается докладами, в перерывах каждый сможет проконсультироваться с экспертами по вопросам, связанным со снижением рисков разработки и улучшением IT-продуктов.

Встреча с экспертами будет полезна техническим директорам и руководителям проектов банков, руководителям отделов развития ДБО, продуктов и технологий.

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