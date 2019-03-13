R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке

R-style Softlab и Промсвязьбанк объявили о завершении проекта по внедрению модулей RS-сonnect по обмену с ЕСИА и ЕБС. Новые «коннекторы» позволят банку предоставлять клиентам полный список услуг для регистрации и подтверждения их учетных записей в ЕСИА, а также обеспечат требование законодательства по реализации сбора банком биометрических данных физических лиц с последующей передачей в ЕБС. Внедренное решение упростит процедуру удаленной идентификации клиента при оказании банковских услуг.

Функциональность для информационного обмена с ЕСИА и ЕБС разработана на базе программного комплекса RS-сonnect, предназначенного для организации взаимодействия с государственными органами. Работа велась совместно со специалистами Промсвязьбанка, которые принимали непосредственное участие на всех этапах подготовки решения: начиная от проработки первоначальной задачи, требований, согласования технических документов, до момента запуска модулей в промышленную эксплуатацию.

«Промсвязьбанк как один из крупнейших банков участвует в создании Единой биометрической системы с начальных этапов разработки концепции и продолжает активно работать над ее совершенствованием и развитием. Основная цель — вывести банковские услуги на новый уровень и сделать их доступными в равной степени для всех граждан страны, — отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. — Внедрение модулей RS-сonnect обеспечило возможность передачи биометрических образцов в ЕБС. В перспективе данная разработка позволит банку внедрить сервис по удаленному обслуживанию клиентов, в частности по открытию вкладов и выдаче кредитов».

«Наше сотрудничество Промсвязьбанком велось и ранее, с 2016 г. банк использует модули из состава линейки RS-сonnect для взаимодействия с государственными органами, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-style Softlab. — Внедрение модулей обмена с ЕСИА и ЕБС позволит банку с помощью биометрии удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать им услуги через интернет».

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