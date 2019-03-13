Райффайзенбанк подключил всех клиентов к Системе быстрых платежей. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка.

Все клиенты Райффайзенбанка могут переводить деньги в другие банки по номеру телефона через мобильное приложение и интернет-банк «Райффайзен-онлайн». Получение переводов из других банков, подключенных к Системе быстрых платежей (СБП), стало доступно 28 февраля 2019 г.

Подключение сервиса отправки переводов производилось поэтапно для равномерного распределения нагрузки на контакт-центр и системы банка.

Подробнее о переводах в другие банки по номеру телефона, тарифах и настройках видимости можно узнать на сайте Райффайзенбанка.



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