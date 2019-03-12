Впервые проведена операция с применением экзоскелета, разработанного при участии лаборатории робототехники Сбербанка

Разработанный при участии лаборатории робототехники Сбербанка промышленный экзоскелет Exochair, оказывал поддержку хирургам во время операций длительностью более 12 часов. В Областной клинической больнице №2 города Ростов-на-Дону впервые на территории России и Европы были проведены хирургические операции с применением экзоскелета. Об этом CNews сообщила пресс-служба Сбербанка.

В ходе тестирования Exochair поддерживал как основного, так и ассистирующего хирургов во время операций разной степени сложности, в том числе эндоскопической и лапароскопической.

Exochair — пассивный промышленный экзоскелет, предназначенный для разгрузки мышц спины и ног при выполнении работы в положении стоя, разрабатываемый компанией «Полезные роботы» при поддержке лаборатории робототехники Сбербанка.

Промышленный экзоскелет получил положительную оценку от хирургов, был отмечен существенный эффект поддержки при длительных операциях свыше двух часов. В настоящее время разрабатывается программа доработки Exochair в соответствии с комментариями медиков, которые касаются в большей степени повышения комфорта использования конструкции.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «На сегодняшний день это первый опыт применения экзоскелетов для поддержки хирургов в России и Европе, и мы считаем его успешным. При выборе направления разработок наших лабораторий в первую очередь оценивается возможность их практического применения в банке. Так было и с промышленным экзоскелетом, но новый этап его развития, как и новая область применения — это крайне перспективное и общественно значимое направление. Ближайший конкурент Exochair в этой сфере находится в Японии, но его можно только арендовать, причем аренда превышает стоимость приобретения нашей разработки в несколько раз».

Первоначально в лаборатории робототехники возникла идея использовать экзоскелет для уменьшения утомляемости и повышения производительности труда сотрудников, чьи ежедневные обязанности связаны с длительной стоячей работой. По мере тестирования этих изделий возникла идея попробовать их для непроизводственных сфер деятельности, где требуется поддержка спины и ног, в частности — в медицине.

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