Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0

Intersoft объявила о выходе новой версии платформы «Контур» - 4.0. По данным компании, RCPM-платформа «Контур» 4.0 первая среди отечественных разработок реализует инновационную концепцию управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии – Risk-based Corporate Performance Management.

Платформа для автоматизации управления корпоративной эффективностью «Контур» позволяет банкам создавать на основе отраслевого хранилища данных комплексные ИТ-системы для планирования и бюджетирования, мониторинга эффективности и прибыльности, управления активами и пассивами, подготовки отчетности для регуляторов. На базе платформы реализовано свыше 250 проектов в банках России и СНГ. 40% заказчиков используют платформу «Контур» более 10 лет.

Новая версия – RCPM-платформа «Контур» 4.0 – призвана удовлетворить потребность кредитных организаций в укреплении конкурентных позиций и повышении прибыльности в условиях общего падения доходности и процентной маржи, ухудшения рентабельности капитала и роста регуляторной нагрузки. В RCPM-платформе «Контур» 4.0 добавлены возможности интеграции инструментов управления эффективностью и риск-менеджмента на основе прогнозной аналитики, расширены риск-механизмы и модернизированы инструменты управления активами и пассивами, появились новые сервисы самообслуживания в аналитике и мобильной аналитики. Кроме того, хранилище данных «Контур» стало платформой для реализации актуальных RegTech-запросов: оценка финансовых инструментов и расчет резервов по МСФО 9, расчет процентного риска банковской книги, обмен данными с БКИ и др.

Выход новой версии платформы, предшественница которой была востребована в банках в течение 10 лет, стал ответом на цифровую трансформацию финансовой отрасли. RCPM-платформа «Контур» 4.0 – первое отечественное решение для цифровизации банковского бэк-офиса и координации работы топ-менеджеров, финансовых директоров, казначеев, риск-менеджеров, руководителей бизнес-подразделений, аналитиков и других специалистов на основе обработки единых согласованных и выверенных данных.

Большая часть новой функциональности уже прошла апробацию. В частности, в банк «ЦентрКредит» (Казахстан) автоматизированы процессы финансового планирования с применением прогнозной аналитики. Система находится в промышленной эксплуатации.

Валерий Чаусов, генеральный директор компании Intersoft Lab, отметил: «Выход новой версии платформы «Контур» - результат многолетней работы компании и обобщения опыта десятков выполненных проектов. Функциональность, разработанная для поддержки концепции RCPM, – это универсальный фундамент для реализации передовых моделей проактивного управления бизнесом на основе прогнозной аналитики. Автоматизация планирования и прогнозирования финансового результата банка с учетом различных сценариев поведения его клиентов и развития рыночной ситуации поможет кредитным организациям следовать эффективным риск-стратегиям для максимизации выгод и конкурентных преимуществ».