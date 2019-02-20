R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»

R-style Softlab и АКБ «Ноосфера» объявили о завершении проекта по внедрению программного комплекса для автоматизации розничного банковского обслуживания RS-retail v. 5.5. С помощью нового решения в банке осуществляется работа с вкладами граждан и депозитами юридических лиц в соответствии с МСФО 9.

Наряду с поддержкой международного стандарта ведения учета и отчетности промышленная ИТ-система, пришедшая на смену ранее используемому решению, позволит кредитному учреждению существенно расширить возможности по вкладным операциям и обеспечит быструю настройку и вывод на рынок новых банковских продуктов. А благодаря бесшовной интеграции с АБС RS-bank v. 5.5, которая используется в банке с 2003 г., банк получит возможность развивать и наращивать функциональность систем в единой среде.

«Решение перейти на промышленную систему мы приняли, в частности, из-за наличия в ней функциональности по МСФО, — отметил председатель правления «Ноосфера» Константин Криворученко. — Но были и другие причины. Мы хотели избавиться от издержек и рисков, связанных с ручной доработкой прежнего бэк-офиса, поэтому заменили его удобным инструментом, позволяющим с минимальными трудозатратами и сроками расширять продуктовую линейку».

В ходе внедрения проектная команда расширила используемую банком функциональность RS-bank v. 5.5 инструментами RS-retail v. 5.5, настроила все необходимые банку продукты по депозитам юридических лиц и вкладам физических лиц, а также с помощью специально разработанных конверторов перенесла в него все данные из системы-донора.

«Гарантом успеха данного проекта стала заинтересованность банка в скорейшем его завершении, которая, в частности, выражалась в идеальном партнерстве и полной включенности заказчика в реализацию, — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-bank. — Такая четкая всесторонняя концентрация на задаче позволила нам завершить проект в минимально возможные сроки — через три месяца вместо шести, как планировалось изначально».