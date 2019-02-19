Банк «Центркредит» представил результаты цифровой модернизации финансового планирования на базе платформы «Контур»

Казахстанский банк «Центркредит» подвел первые итоги цифровой трансформации процесса финансового планирования. Основные выгоды получены за счет передачи от сотрудников банка в систему планирования наиболее трудоемких и ответственных функций по прогнозированию состояния «старого» и «нового» портфелей и их сегментации по структурным подразделениям, клиентским сегментам и продуктам для построения детализированного планового баланса и отчета о прибылях и убытках.

Система управления эффективностью на основе хранилища данных «Контур» эксплуатируется в кредитном учреждении с 2004 г. для подготовки управленческой отчетности. Хранилище, в котором накоплены выверенные исторические данные по основным портфелям договоров, стало цифровой основой для трансформации процесса планирования и платформой для нового СРМ-приложения «Финансовое планирование».

За четыре месяца с июня по сентябрь 2018 г. в системе был подготовлен прогноз состояния текущих портфелей договоров до конца 2018 г. и на весь горизонт планирования; с учетом целевых установок на новый год по объемам, прибыли и собственному капиталу рассчитан прогноз «нового» портфеля на 2019 г.

Рустам Тенизов, директор департамента планирования и финансов банка, отметил: «Прогнозирование в Excel-таблицах заменили инструменты прогнозирования на основе расчета денежных потоков, встроенные в систему планирования. При подготовке прогнозов они обрабатывают качественные выверенные данные по портфелям договоров из хранилища данных. Это тот результат нашей цифровой модернизации, который реально улучшил качество прогнозов, дал возможность выполнять прогнозы быстро».

Параллельно были настроены процедуры декомпозиции агрегированного планового баланса до уровня принятой в банке детализации финансового результата – в разрезе структурных подразделений, клиентских сегментов и продуктов.

Для обучения сотрудников банка работе с новой системой и тестового планирования потребовалось около месяца. В режиме промышленной эксплуатации системы детальный финансовый план на 2019 г. на основе прогнозной аналитики был подготовлен сотрудниками департамента планирования и финансов и согласован с бизнес-подразделениями и филиалами за два месяца – в октябре-ноябре 2018 г.

Текущая модель прогнозирования учитывает только поведенческие характеристики клиентов и особенности регионов на основе экспертного мнения. Для проверки ее адекватности по итогам исполнения финансового плана на 2019 г. предполагается первый цикл валидации прогнозов, использованных при планировании. Далее запланировано усовершенствование модели сначала для прогнозирования на основе рыночных индикаторов, затем для прогнозирование поведенческих характеристик клиентов.

«За счет перераспределения функций планирования между персоналом и ИТ-системой количество участников процесса планирования и сроки подготовки плана постепенно сократятся до необходимого минимума. Такого, чтобы обеспечить оптимальный баланс трудозатрат на планирование и качества и исполнимости плана. Это и будет, на наш взгляд, основной результат цифровизации процесса финансового планирования», – отметил Тенизов.