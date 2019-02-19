«Акадо Телеком» представил новую услугу для столичных банков

«Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») запустила новую услугу – доступ к автоматизированной системе «Транспортный шлюз Банка России для обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России». Через транспортный шлюз осуществляются непрерывные межбанковские расчеты в режиме «онлайн» в новой платежной системе Банка России.

«Акадо Телеком» предоставляет защищенные каналы доступа по волоконно-оптическим линиям с обеспечением резервирования на «последней миле» от ИТ-систем кредитной организации до одного или одновременно двух операторов опорной сети транспортного шлюза Банка России. В рамках проекта создания транспортного шлюза определено 2 российских региональных оператора фиксированной связи для безопасного подключения к платежной системе Банка России.

«Акадо Телеком» в течение 10 лет на территории Московского региона предоставлял финансовым компаниям аналогичный сервис доступа к платежным системам Банка России предыдущего поколения. В настоящее время «Акадо Телеком» активно участвует в программе перевода кредитных организаций по подключению к новой платежной системе, обеспечивая непрерывность банковских операций в действующих системах обработки электронных платежей МЦОИ ЦБ РФ.

Для безопасного и надежного взаимодействия с платежной системой Банка России «Акадо Телеком» предлагает клиентам несколько вариантов подключения к транспортному шлюзу – как по одному каналу с использованием одного соединения с оператором опорной сети (без резервирования), так и по двум каналам с использованием двух соединений с операторами опорной сети транспортного шлюза. Кроме того, для резервирования «последней мили», включая непредвиденное физическое повреждение волоконно-оптического кабеля, клиенты «Акадо Телеком» могут заказать дополнительный канал доступа к транспортному шлюзу, организованный по технологии LTE на базе роутера с 2 независимыми сим-картами.

Директор департамента маркетинга и развития бизнеса на корпоративном рынке «Акадо Телеком» Дмитрий Синицын отметил: «Наш 10-летний опыт оказания услуг компаниям финансового сектора показывает, что использование оптических каналов фиксированной связи с дополнительным резервированием через сети мобильных операторов под управлением и контролем одного оператора, позволяет обеспечить надежный и безопасный обмен информацией с Банком России». Во всех вариантах организации каналов доступа к транспортному шлюзу по сети «Акадо Телеком» передача информации через Интернет технологически исключена, мы используем только независимые от публичной сети выделенные VPN».

Он напомнил, что в целях формирования защищенного электронного взаимодействия финансовых организаций с Банком России «Акадо Телеком» предоставляет комплексные решения по созданию выделенных корпоративных сетей L2/L3 VPN, доступ к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, к автоматизированной системе электронного взаимодействия ГУ Банка России по ЦФО. Это позволяет банкам проводить электронные межбанковские расчеты в режиме реального времени, обмениваться финансовыми сообщениями в системе СПФС в формате SWIFT, подключаться к новым информационным системам и сервисам Банка России. Дополнительно «Акадо Телеком» предлагает кредитным организациям возможность работать на рынках Московской биржи, высокоскоростной интернет с защитой от DDoS-атак и другие сервисы по защите передаваемой информации с использованием российских технологий и аттестованных решений.