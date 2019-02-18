Исследование ОКБ и Moneyman: клиенты сервисов онлайн-кредитования сильно помолодели

Доля молодых клиентов (18-25 лет) сервисов онлайн-кредитования выросла в 2018 г. на 3,5 п.п. до 23,5%, следует из совместного исследования «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) и Moneyman за 2018 г. Это самый высокий результат за пять лет. Доля людей с 26 до 30 лет осталась на том же уровне, что и годом раньше (24,8%). Доля пользователей с 31 до 35 лет снизилась на 1,4 п.п. до 21%. На 1 п. п. увеличилась категория пользователей старше 55 лет (3,6%). Доля людей младше 35 лет составляет более 69% среди всех пользователей. В банках заемщики до 40 лет составляют 49%.

«Самая высокая динамика наблюдается среди пользователей 18-20 лет. При этом доля молодых клиентов растет каждый год. Это связано с проникновением технологий и распространением финансовых услуг среди населения. Отличается и поведение пользователей, так называемое "цифровое поколение" выросло в мире технологий и выбирает ту услугу, которую можно получить дистанционно с помощью смартфона. Такие клиенты делят все услуги на два типа: цифровые и традиционные и делают выбор в пользу первых. Еще одна причина увеличения доли молодых клиентов – это отказ в банковском обслуживании. Банки не торопятся выдавать кредиты без кредитной истории и сокращают выдачу молодым заемщикам. В 2019 г. мы ожидаем новый качественный приток клиентов из-за снижения ставок по займам. По инициативе Центробанка внесены поправки в закон о потребительском кредитовании и о микрофинансовых организациях, которые ограничивают максимальную ставку на уровне 1,5% в день с января, и 1% в день – с июля. Новые ставки сделают продукт более привлекательным для клиентов, в том числе для тех, кто раньше не пользовался онлайн-сервисами», – сказала генеральный директор Moneyman Ирина Хорошко.

В традиционном банковском секторе другая картина. Молодые люди до 30 лет занимают всего 19% от всех новых пользователей, следует из данных за 2018 г. За год эта категория снизилась на 0,3 п.п. Доля возрастной группы 31-50 лет выросла на 2,1 п.п. до 52,3%. Доля клиентов старше 50 лет упала на 1,7 п. п. до 28,8%. В расчете учитывались все беззалоговые кредиты.