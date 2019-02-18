Исследование Group-IB: более 70% банков не готовы противостоять кибератакам

Group-IB, международная компания, специализирующейся на предотвращении кибератак, проанализировала высокотехнологичные преступления 2018 г., к реагированию на которые привлеклись ее эксперты-киберкриминалисты. По данным исследования, основная масса хакерских атак традиционно пришлась на финансовый сектор, при этом 74% банков оказались не готовы к кибератакам, у 29% были обнаружены активные заражения вредоносными программами, а в 52% случаев выявлены следы совершения атак в прошлом. Среди опасных тенденций прошлого года — трансграничные атаки, запускающие «цепную реакцию», что приводит ко множественным заражениям финансовых организаций. В 2018 г. команда реагирования Group-IB фиксировала использование данного вектора как в России, так и в Восточной Европе.

Общее количество реагирований (Incident Response) Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB выросло более чем в два раза относительно 2017 г. Основные угрозы, с которыми сталкивались пострадавшие компании, возглавляют целевые атаки, конкурентный шпионаж, атаки с помощью вирусов-шифровальщиков, криптомайнинг. Главный вывод экспертов-криминалистов Group-IB – подавляющее большинство российских компаний, ставших жертвами хакерских атак в прошлом году, не имели плана реагирования на киберинцидент, не были готовы в сжатые сроки мобилизовать работу профильных подразделений и не способны организационно и технически противостоять действиям атакующих. Эксперты Group-IB обращают внимание на высокую вероятность повторных инцидентов в таких компаниях.

По данным исследования Group-IB, на банки пришлось порядка 70% хакерской активности в прошлом году. Схемы для обналичивания денежных средств хакерами остались прежними: через заранее открытые «под обнал» банковские карты, счета юридических фирм-однодневок, платежные системы, банкоматы и сим-карты. При этом скорость обналичивания в России выросла в несколько раз: если три года назад вывод суммы в 200 млн руб., в среднем, занимал около 25-30 часов, то в 2018 г. компания столкнулась с прецедентом, когда такая же сумма была обналичена менее чем за 15 минут единовременно, в разных городах России.

Анализируя данные, полученные в рамках реагирований на киберинциденты, эксперты пришли к выводу, что 74% атакованных в 2018 г. банков не были готовы к хакерским атакам: более 60% не способны централизованно управлять свой сетью, особенно, в территориально распределенной инфраструктуре, около 80% не имеют достаточной глубины журналирования событий протяженностью более месяца, более 65% тратили на согласование работ между подразделениями более четырех часов. При этом среднее количество часов, потраченных на совещания, согласования доступов, регламентные работы в рамках одного реагирования при наступлении инцидента составляло 12 часов.

Исследование Group-IB выявляет не только несогласованность в работе внутренних подразделений и слабую проработку организационных процедур, необходимых для установления источника заражения, масштаба компрометации и локализации инцидента, но и недостаточную техническую подготовку персонала банков. По данным компании, профильные навыки по поиску следов заражения и несанкционированной активности в сети отсутствуют или недостаточны у персонала 70% организаций. Столько же не имеют четких процедур по самостоятельному выявлению компрометации аппаратного и программного обеспечения. Высокие риски несет неготовность технических специалистов к оперативной реакции на инцидент: более 60% пострадавших банков не способны в сжатые сроки провести централизованную единоразовую смену всех паролей, что позволяет хакерам атаковать новые цели изнутри взломанной инфраструктуры банка.

«Банк, чья инфраструктура оказалась взломанной, может не просто потерять денежные средства, но и стать угрозой для других игроков финансового рынка, – отметил Валерий Баулин, глава Лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, – Атакуя цель, финансово мотивированная хакерская группа стремится извлечь максимальную выгоду: получая контроль над системами банка, она заинтересована не только в выводе денег из него, но и в заражении максимального количества новых жертв. Для этой цели запускается "принцип домино" — вредоносная рассылка из скомпрометированной инфраструктуры идет по спискам компаний-партнеров банка. Такой вектор опасен, прежде всего тем, что письма отправляются из реального банка, то есть отправитель не подделан, что повышает вероятность их открытия в банке-партнере. Таким образом запускается цепная реакция, которая может привести ко множественным заражениям финансовых организаций. В 2018 г. мы зафиксировали использование данного вектора как в России, так и в Восточной Европе».

По данным Group-IB, не менее 17% компаний, в которых проводилось реагирование, подверглись повторной эксплуатации ранее не устраненных уязвимостей в течение года после последнего заражения. В подавляющем большинстве случаев это стало следствием неисполнения рекомендаций по устранению последствий киберинцидента, а также халатности со стороны персонала банков. Кроме того, в течение 2018 г. у 29% организаций финансового сектора экспертами Group-IB были обнаружены активные заражения, о существовании которых внутренняя служба информационной безопасности ранее не подозревала. В 52% случаев обнаружены следы совершения атак в прошлом.

В 2018 г. командой реагирования Group-IB зафиксированы случаи, когда киберинцидент приводил к созданию резко негативного фона вокруг банка, что провоцировало информационную атаку, репутационные потери, а в отдельных случаях – уход с рынка. Вокруг банка намеренно или уже по факту создается негативный фон: оценки потенциального ущерба, недопустимо низкий уровень защиты, вероятный отзыв лицензии. Это приводит к оттоку клиентов и партнеров, банк сталкивается с недостаточной капитализацией. Использование кибератаки, как инструмента нанесения урона репутации и вытеснения конкурента с рынка, еще один опасный вектор, который потенциально может получить дальнейшее развитие, так как уровень кибербезопасности небольших банков по-прежнему остается крайне низким.