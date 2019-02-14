Сбербанк запустил чат-бот клиентской поддержки

Сбербанк запустил в пилотном режиме чат-бот клиентской поддержки для корпоративно-инвестиционного бизнеса, сообщил на Российском инвестиционном форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Чат-бот уже в промышленной эксплуатации, а пилотный режим означает только то, что мы за ним внимательно следим и быстро вносим изменения, если они необходимы. Чат-боты, как и другие программы с элементами искусственного интеллекта, хорошо продолжают нашу линейку небанковских сервисов. На сегодняшний день именно небанковские сервисы Сбербанка пользуются наибольшей популярностью у бизнесменов, поскольку помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов» - отметил Анатолий Попов.

Программа-робот может как отвечать на простые вопросы пользователей, так и выполнять сложные диалоговые сценарии. Данные для сценариев загружаются и обновляются в онлайн-режиме из систем банка. Бот создан на целевой NLP-платформе банка.