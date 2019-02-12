Fujitsu представила прогнозы развития технологий в финансовой отрасли

Паскаль Хейберс (Pascal Huijbers), технический директор в сфере финансовых услуг компании Fujitsu в регионе EMEIA, представил список трендов развития технологий в финансовой отрасли, который включает публичные облачные среды, интернет вещей для индустрии страхования, прозрачность банковских услуг, а также операции, M2M-платежи и электронные кошельки на базе технологии блокчейн и многое другое.

В условиях, когда почти 30% ИТ-директоров планируют уменьшить инвестиции в ИТ-инфраструктуры и центры обработки данных, облачные технологии становятся вариантом для замены аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, теперь, когда финансовые организации последние два года занимались приведением своих облачных решений в соответствие с нормативными требованиями, внедрение публичных облачных сред наберет еще более высокие обороты в 2019 г.

Банки среднего размера будут переходить на коллективные облачные решения, для которых не требуется наличие большого объема профессиональных знаний. Кроме того, поставщики облачных решений, во главе с AWS, Microsoft и Oracle, предложат заказчикам новые функциональные возможности PaaS в дополнение к новым IaaS-платформам, что позволит банкам начать разрабатывать собственные облачные приложения.

Банки приступят к оценке и внедрению новых походов на базе облачных технологий, которые позволят им отказаться от использования дорогих морально устаревших сред. Для этого они будут внедрять динамичные методики разработки программного обеспечения, что, в свою очередь, будет стимулировать последовательное развертывание программного обеспечения на базе мультиоблачных решений.

По мере увеличения востребованности ключевых профессиональных ИТ-знаний, финансовые компании столкнутся с трудностями в привлечении и удержании квалифицированных ИТ-специалистов в области искусственного интеллекта, облачных технологий и технологии блокчейн. В результате, компании приступят к пересмотру своих корпоративных стратегий в области найма и профессионального обучения персонала, однако на данном этапе это приведет к снижению темпов работы и внедрения инновации.

В 2019 г. блокчейн найдет практические применение по мере того, как криптовалюты и решения на базе распределенного реестра выйдут на новый уровень развития. В следующем году появится большое количество опытных проектов и пилотных испытаний в таких областях, как межбанковские операции, M2M-платежи и электронные кошельки.

В этой области появится ряд интересных проектов на основе интернета вещей, в рамках которых будут внедряться перспективные сценарии использования современных цифровых технологий для снижения рисков и повышения прибыльности. Однако в банковской сфере компании столкнутся с проблемами, связанными с низкой эффективностью использования технологий на основе интернета вещей.

Клиенты банков хотят воспользоваться более удобными и эффективными банковскими услугами, поэтому в следующем году будет наблюдаться развитие информационно прозрачного банковского обслуживания. И хотя эта тенденция открывает новые возможности для отдельных финансовых организаций, многие банки столкнутся со сложностями начального периода по мере того, как они будут пытаться выделиться в новых межотраслевых экосистемах.

Тенденция по увеличению открытости затронет и индустрию страхования – отдельные компании начнут переход к концепции открытого страхования, подразумевающей активный обмен информацией с другими участниками различных экосистем.