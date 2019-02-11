Банк «Открытие» запустил льготную конверсию в мобильном банке для физических лиц

Банк «Открытие» реализовал сервис по обмену валюты по льготному динамическому курсу в мобильном банке. Технология, разработанная банком, позволяет физическим лицам в несколько кликов совершать конверсионные операции в режиме онлайн с разницей 25 коп. к рыночному курсу межбанковского рынка (по парам доллар/рубль и евро/рубль).

Обмен осуществляется с помощью перевода средств между счетами клиента, открытыми в разных валютах. Для зачисления можно использовать любой имеющийся валютный счет или валютную «Копилку». Чтобы обменять валюту в мобильном приложении, необходимо воспользоваться меню «Платежи и переводы» — «Между своими счетами», далее указать источник платежа, счет получателя платежа и сумму. Доступные пары – доллар/рубль, евро/рубль. Минимальная сумма операции – 1 тыс. долларов США или евро, максимальная сумма операции 20 тыс. долларов США или евро, количество сделок каждого клиента не ограничено. Сервис доступен в будние дни в часы работы валютного рынка – с 9-30 до 20-00. Льготный курс предоставляется онлайн в момент совершения сделки.

«Наши клиенты уже оценили преимущества льготной конвертации в интернет-банке, которую мы запустили в декабре 2018 г. Мы рады экономить нашим клиентам время и деньги и теперь рассчитываем на взрывной рост операций в мобильном банке. Залог успеха услуги – рыночная цена, низкая минимальная сумма для конверсии и удобство совершения транзакции, – сказала Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие". – Мобильным приложением пользуется значительная часть клиентской базы банка, и, по нашим ожиданиям, большая часть валютно-обменных операций в ближайшее время будет осуществляться со смартфонов».