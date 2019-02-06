TalkBank интегрировала банковский сервис в Facebook

TalkBank, резидент IT-кластера Фонда «Сколково», создавшая первый в России банк, работающий исключительно в мессенджерах, интегрировала сервис в социальную сеть Facebook. Все банковские операции клиентов банка совершаются с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта.

Теперь полноценный банковский сервис TalkBank доступен в четырех мессенджерах: Telegram, Viber, «ВКонтакте» и Facebook. С помощью чат-ботов проводятся все операции, включая активацию, блокировку и разблокировку карт, а также бесплатные переводы, отчеты и аналитику.

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech&Blockchain ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Чат-боты TalkBank теперь представлены в четырех крупных мессенджерах – это прекрасный результат. Проект постоянно развивается, становится сильнее в технологическом плане. Он остается очень удачным с точки зрения идеи, обеспечивая максимально удобное и простое общение клиентов с банком. Сейчас TalkBank – это успешный необанк, использующий инновационные разработки и участвующий во всех топовых конференциях Европы».

При создании чат-бота были использованы технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Сервис может распознавать письменную речь пользователей и анализировать операции по карте, а также прогнозировать расходы.

Михаил Попов, CEO TalkBank, сказал: «Работа над улучшением нашего продукта идет постоянно. И главная цель – сделать банк максимально удобным для пользователя. Любые банковские услуги должны быть доступны в вашем любимом мессенджере, там, где вам нравится общаться. Поэтому, конечно, их список пополняется. Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Новый чат-бот поможет нам охватить более широкую аудиторию, а в будущем выйти на международный рынок».

Ранее компания TalkBank и банк «КУБ» (входит в группу «Газпромбанка») подписали соглашение, благодаря которому клиенты TalkBank смогут оплачивать покупки картой с технологией Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay уже через 30 минут после ее заказа. Также осенью 2018 года TalkBank презентовал новый интерфейс доступа с помощью голосового помощника «Алиса», разработанного компанией «Яндекс». Функция будет реализована на базе не только умной колонки Яндекс.Станция, но и в приложении на смартфонах и ПК. Клиенты TalkBank первыми в России смогут управлять своим банковским счетом посредством голоса.