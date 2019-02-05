ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка

Банк ВТБ запустил пилотные проекты со стартапами в рамках корпоративного акселератора, организованного банком на базе Generations от РВК. Акселератор ВТБ был запущен в мае 2018 г. для поиска инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. Всего на участие в акселераторе было получено 190 заявок из России, СНГ и Европы. В рамках очного отбора банку презентовали свои проекты 32 стартапа. Для дальнейшего тестирования и пилотирования ВТБ выбрал 12, с которыми в настоящий момент продолжается работа.

В январе запущены пилотные проекты со следующими компаниями-участниками акселератора: Data Fabric — программная платформа для сбора, преобразования, хранения и управления данными на основе семантических технологий; Freshdoc — конструктор документов с использованием искусственного интеллекта; Synpatic — технологии выделения и оценки информации из звуков и речи, а также анализа интонации; Voca-tech — персональный аудиобейдж и речевая аналитика для отделений банка; Wantresult — технология генерации целевых клиентов; Ziax — умная роботизированная система для call-центров с функцией распознавания речи; АИСТ — аналитическая информационная система таргетирования на базе ГИС (геоинформационных систем).

Еще пять стартапов находятся на этапе проработки потенциальных бизнес-кейсов для запуска пилотов совместно с различными подразделениями банка.

«Мы активно подключаем к работе со стартапами больше подразделений банка, — сказала Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Это позволяет нашим внутренним заказчикам быстрее и лучше знакомиться с новыми решениями и технологическими возможностями, которые есть на рынке, и при необходимости оперативно приступить к этапу пилотирования. Одновременно мы также формируем культуру по работе с инновациями среди наших сотрудников, когда они на собственном опыте погружаются в специфику и преимущества работы со стартапами».

«В 2018 г. была проведена большая работа: из 190 поступивших заявок отобрали 12 наиболее сильных команд, соответствующих бизнес-приоритетам заказчика. Участники получили бизнес-кейсы на время акселератора, и, в случае выполнения всех поставленных КПЭ, каждый из них сможет претендовать на долгосрочное партнерство с банком ВТБ», — отметила директор корпоративного акселератора Generations Екатерина Петрова.