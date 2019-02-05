Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами

Infobip подключила WhatsApp Business для Райффайзенбанка. Бизнес-мессенджер станет для сотрудников банка дополнительным каналом коммуникаций с клиентами. Через официальный корпоративный аккаунт банк будет осуществлять информационную поддержку более 2,5 млн клиентов в России.

Такое решение обусловлено популярностью WhatsApp: ежедневно с помощью приложения отправляется более 60 млрд сообщений. Согласно исследованию Nielsen Facebook Messaging Survey, 67% пользователей планирует чаще использовать мессенджер для общения с продавцами, а 53% подчеркивает, что охотней покупают в тех магазинах, у которых налажена оперативная и прямая коммуникация с аудиторией.

Подключение к WhatsApp Business поможет Райффайзенбанку расширить представление о своей целевой аудитории. Так, например, по данным исследовательского центра Pew Research Center, возраст 42% аудитории мессенджеров составляет 18-29 лет, а 19% приходится на людей старше 50 лет.

Приоритетными факторами в коммуникациях для Райффайзенбанка является скорость взаимодействия с аудиторией и процент просмотра сообщений. Благодаря использованию WhatsApp Business, 98% отправленных сообщений пользователи открывают и читают, при этом 90% — в течение первых трех секунд. Рассылки по электронной почте уже давно не демонстрируют подобные результаты.

«Наша цель — сделать так, чтобы управление финансами для наших клиентов было легким в любых, удобных или просто любимых, каналах. Так, большой популярностью среди наших клиентов пользуется чат в мобильном приложении. Отличным дополнением к нему станет чат в WhatsApp, который будет всегда под рукой», — сказал начальник отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка Мария Магдеева.

Банки могут использовать WhatsApp Business для отправки различного рода сообщений клиентам, включая уведомления о транзакциях, напоминания о платежах, важную информацию по счету.

«Мы рады были предоставить Райффайзенбанку доступ к WhatsApp Business. Персонализированное общение через удобный для клиентов канал коммуникации имеет важное значение в банковской индустрии. Infobip, подключив WhatsApp, помог масштабировать коммуникационную инфраструктуру Райффайзенбанка, и мы рассчитываем, что таким образом усиленный индивидуальный подход даст банку ценное преимущество, позволит повысить лояльность к бренду и вовлеченность клиентов в высококонкурентной банковской среде», — отметил CEO Infobip Сильвио Кутич.

Аудитория WhatsApp насчитывает более 73 млн пользователей в России и 1,5 млрд активных пользователей в месяц по всему миру, и эта цифра постоянно растет. В России 59% пользователей смартфонов использует именно этот мессенджер в работе и повседневной жизни. Согласно исследованию Ассоциации изготовителей сотовых телекоммуникационных систем (CTIA), среднее время прочтения сообщений в мессенджерах составляет 90 секунд в то время, как отправленные на почту письма клиентов могут быть рассмотрены в лучшем случае через 90 минут.