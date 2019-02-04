Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей

Банк «Открытие» объявил о запуске нового мобильного банка для клиентов малого и среднего бизнеса. Решение отмечено аналитическим агентством Tagline в номинации «Лучший мобильный сервис».

Мобильное приложение, интернет-банк и другие онлайн-сервисы для клиентов МСБ банка «Открытие» разрабатываются на современной технологической платформе, которая объединяет сервисы авторизации, цифровой профиль клиента, интеграционное API и персональные предложения.

«Банк предлагает предпринимателям удобный и простой мобильный сервис для управления своим бизнесом, – отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. – Разрабатывая продукты и сервисы для предпринимателей, мы ориентируемся на потребности клиентов, следуя за клиентским опытом.»

«На сегодняшний день – мобильный сервис стал must have. В рамках проекта с командой банка мы поставили себе задачу сделать не просто очередной стандартный сервис, а в том числе подумать о том, каким должен быть цифровой банк завтрашнего дня. – сказал Алексей Макин, генеральный директор «Redmadrobot». – Мы начали развивать дизайн-систему цифровых продуктов банка Открытие, которая содержит ключевые компоненты дизайна, правила взаимодействия и проектирования интерфейсов. Такой подход ускоряет последующую разработку новых продуктов и обеспечивает единый пользовательский опыт внутри экосистемы сервисов.»

Приложение «Бизнес-портал» доступно в Apple App Store и Google Play Market.