«Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива

«Альфа-Банк» объявил о том, что его корпоративным клиентам теперь доступна возможность оформлять покрытые аккредитивы в интернет-банке. Весь процесс занимает не более 10 минут – клиенту необходимо внести в готовые шаблоны минимальный набор сведений и подписать договор простой электронной подписью (ввести код из sms-сообщения банка). Посещения отделения банка не требуется.

Покрытый аккредитив - безопасный и гарантированный способ расчетов между двумя сторонами за счет собственных средств покупателя. Гарантом расчетов выступает банк, который сохраняет средства покупателя до конца сделки.

После предоставления покупателем документов о выполнении услуги/ поставке товара, банк переводит средства продавцу. Если сделка в указанные сроки не состоялась, деньги возвращаются обратно на счет покупателя.

Таким образом аккредитив защищает от потери денежных средств в случае неплатежеспособности партнера, снимает риск одностороннего изменения согласованных условий сделки после заключения договора, обеспечивая правовую и документальную защищенность сторон.

«Данный инструмент идеально подходит для расчетов в сделках купли-продажи недвижимости, для расчетов по контрактам. Также использование покрытого аккредитива способно значительно упростить и ускорить сделки клиентов с новыми контрагентами, с которыми еще нет устоявшихся доверительных отношений, - сказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева. - Мы уверены, что запуск этого сервиса в интернет-банке приведет к росту числа сделок с использованием аккредитива и повысит лояльность наших клиентов».