В интернет-банке «Тинькофф» появился сервис краудфандинга «Запрос денег»

Клиентам «Тинькофф банка» в личном кабинете на официальном сайте стал доступен сервис «Запрос денег», с помощью которого можно организовать сбор денежных средств (по принципу краудфандинга), например — на подарок другу или финансирование интересного проекта. Сервис также позволяет запросить конкретные суммы у отдельных людей, например, чтобы разделить счет в ресторане.

Воспользоваться новым сервисом можно на сайте банка в разделе «Платежи», в секции «Переводы», где нужно выбрать кнопку «Запрос денег» и далее опцию «Начать сбор средств» или «Запросить деньги».

Чтобы начать целевой сбор денежных средств, достаточно выбрать соответствующую категорию — например, «Путешествие», «Благотворительность», «Подарок на свадьбу» и пр., указать название и описание акции, необходимую сумму (от 1 тыс. до 100 млн руб.) и дату окончания сбора (максимальный срок — полгода).

После заполнения формы система сгенерирует ссылку на отдельную интернет-страницу, где будет отображаться информация о сборе денежных средств на специальный накопительный счет (сколько нужно собрать и сколько уже собрано в рублях и процентах от финальной суммы). Здесь же будет расположена форма для пополнения счета. Ссылкой можно будет поделиться в социальных сетях, чтобы привлечь аудиторию к сбору средств.

Опция «Запросить деньги» позволяет получить желаемую сумму (от 10 до 100 тыс. руб.) от одного или нескольких человек по отдельности — например, чтобы взять в долг или разделить счет между друзьями в кафе. Клиент сам выбирает, как ему будет удобно получить перевод — на накопительный счет, дебетовую или кредитную карту. «Тинькофф» сгенерирует специальную ссылку (действительна в течение недели), которую можно будет отправить нужному адресату.

Совершать переводы в рамках сервиса «Запрос денег» можно с карты любого банка. Если отправитель уже является клиентом «Тинькофф», то ему достаточно авторизоваться на этой же странице и выбрать нужную карту для перевода денег.