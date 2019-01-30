Райффайзенбанк запустил официальный аккаунт в Whatsapp

Райффайзенбанк объявил о запуске официального аккаунта в мессенджере Whatsapp. Чат с сотрудником банка заработал 30 января 2019 г. Новый канал коммуникации сделает решение финансовых вопросов удобнее и проще для тех, кто предпочитает Whatsapp другим популярным мессенджерам.

Райффайзенбанк в числе первых запустил чат с клиентами в Whatsapp. Ранее возможности создавать корпоративные аккаунты этот мессенджер, в отличие от своих конкурентов, не предоставлял.

Приложение для коммуникации бизнеса и клиентов Whatsapp Business запустилось в сентябре 2017 г., но стало доступно только узкому кругу компаний для тестирования. В августе 2018 г. в Whatsapp обявили о том, что готовы предоставить новый сервис широкому кругу корпоративных клиентов. Райффайзенбанк в числе первых приступил к разработке решения для запуска этого канала коммуникации для своих клиентов.

«Наша цель — сделать так, чтобы управление финансами для наших клиентов было легким в любых, удобных или просто любимых, каналах. Так, большой популярностью среди наших клиентов пользуется чат в мобильном приложении, — отметила Мария Магдеева, начальник отдела дистанционной работы с клиентами. — Отличным дополнением к нему станет чат в Whatsapp, который будет всегда под рукой».

Найти Райффайзенбанк в Whatsapp очень просто: привычный для клиентов контактный номер теперь стал мобильным.

Кроме традиционных контакт-центра и чата в мобильном приложении и интернет-банке «Райффайзен-онлайн», связаться с банком можно с помощью чата в мессенджерах Viber, Whatsapp, чат-бота в Telegram или сообщений на официальных страницах банка «Вконтакте» или Facebook.