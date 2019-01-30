«Мультикарта» обеспечила возможность удаленной оплаты проезда в Московском метро

«Мультикарта» обеспечила процессинговое решение для банка ВТБ по эквайрингу каналов продаж в Московском метрополитене.

Реализованный сервис позволяет удаленно оплачивать покупку билетов и пополнение кошельков практически во всех действующих витринах метрополитена: в приложении «Метро Москвы», работающем на платформах iOS и Android, на едином транспортном портале transport.mos.ru. Проведение операций оплаты с использованием сервисов Apple Pay и Samsung Pay проходит через терминалы по протоколам компании «Мультикарта».

«Созданные ИТ-решения стали важным этапом работы компании "Мультикарта" с ВТБ и столичным метрополитеном по цифровизации оплаты проезда. В ближайшее время наша компания примет участие с банком ВТБ в разработке сервиса пополнения карты "Тройка" на сайте Московского метрополитена», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.