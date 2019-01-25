Сбербанк и «Связной» запустили мгновенные переводы наличными на карту по номеру телефона

Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона. Ранее данная услуга была запущена в «Евросети». Сделать перевод в «Связном» можно и по номеру карты, денежные средства на карту поступают мгновенно.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы», отметил: «Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти. В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась "Евросеть". В этом году присоединился "Связной". Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов».

Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной | Евросеть», сказал: «Аналогичная услуга в магазинах "Евросети" доказала свою востребованность. Поэтому масштабирование сервиса на "Связной" является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь еще больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой».

Минимальная сумма перевода составляет 50 руб., максимальная — 100 тыс. руб. Количество переводов не ограничено.