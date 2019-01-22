Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов

Сбербанк запустил в пилотном режиме небанковский партнерский сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов. Услуги оказывает партнер Сбербанка — «Инвест технолоджи брокер».

Сервис «Таможенный брокер» включает в себя следующие услуги: подготовку товара к таможенному оформлению (включая классификацию товаров, формализацию документов и расчет таможенных платежей); получение предварительных решений по классификации технически сложных товаров; представление интересов клиента в таможенных органах; сбор пакета документов, необходимого для оформления таможенной декларации, вне зависимости от типа груза; анализ и подбор оптимальной логистической схемы; разгрузка и выгрузка на склад временного хранения, хранение грузов, стикерование, сюрвейерские услуги; подготовка документов для включения в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ и реестры интеллектуальной собственности стран Таможенного союза ЕАЭС.

Стелла Кудачкина, старший управляющий директор-директор управления «Некредитные продукты CIB» Сбербанка, сказала: «Сбербанк продолжает развивать линейку небанковских сервисов для наших корпоративных клиентов-участников ВЭД. Как многие другие, новый сервис будет дистанционным. Все должно работать быстро и на расстоянии — именно таких услуг ждет сегодня современный бизнес».



Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть на сайте Сбербанка в разделе «Копоративным клиентам» вкладку «Обслуживание ВЭД и валютный контроль», найти внизу страницы баннер «Таможенный брокер» и кликнуть на кнопку «Узнать больше». После этого следует отправить заявку, заполнив появившуюся на странице форму обратной связи.

В пилотном режиме сервис будет работать до 1 июня 2019 г.