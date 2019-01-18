Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB

Оплата проезда на «Аэроэкспресс» теперь возможна с помощью банковских карт японской платёжной системы JCB. Новый способ оплаты билетов уже доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании.

JCB — единственная международная платежная система в Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира.

«Мы постоянно работаем над развитием электронных каналов продаж и стараемся сделать так, чтобы гости столицы из любой страны мира чувствовали себя комфортно и имели возможность расплачиваться привычным для них способом. Новый сервис позволит пользователям японских карт JCB быстро и удобно приобретать билеты на аэроэкспрессы онлайн на сайте или в приложении», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

В декабре также стала доступна оплата билетов при помощи Google Pay. Опция действует в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании.