В «Связном» можно оформить «Я.Кард» от «Яндекс.Деньги»

«Связной | Евросеть» и «Яндекс.Деньги» объявляют о запуске совместного проекта — теперь в магазинах «Связной» можно оформить премиальные карты «Я.Кард» категории Mastercard World от «Яндекс. Денег».

В «Связном» можно оформить «Я.Кард» всего за несколько минут. Теперь нет необходимости идентифицироваться в банке, ждать письма или курьера. Карты позволяют их обладателям оплачивать покупки в интернете и торговых точках, в том числе бесконтактно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay, а также снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, получать моментальный кэшбэк до 5% и бонусы по акциям Mastercard.

«Связной уже перестал быть просто магазином. Сегодня — это многофункциональная точка, в которой покупатель решает широкий спектр повседневных задач. Поэтому мы продолжаем расширять новые сервисы для наших клиентов. Уверен, что c запуском проекта на территории всей страны интерес к продукту будет расти и позволит нашим клиентам получать дополнительные возможности», — отметил Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании «Связной | Евросеть».

«Российские банки выпустили уже больше 270 млн карт, при этом собственная карта по-прежнему есть не у каждого жителя нашей страны. Я.Кард от Яндекс.Денег — уже давно в числе самых доступных премиальных карт. Ее обслуживание за три года составит 300 рублей, и заказать карточку можно из любой точки мира. Теперь оформить и получить Я.Кард пользователи могут и в Связном, в этом случае стоимость обслуживания еще меньше — 200 рублей. Наличие пластиковой карты Яндекс.Денег во всех магазинах Связной делает ее доступной еще и массовой аудитории в офлайне: заходишь в ближайший магазин ритейлера, например, по дороге с работы, быстро получаешь карту и сразу пользуешься», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Денег».

При наличии паспорта в процессе оформления карты — пользователь сможет сразу пройти идентификацию в «Яндекс.Деньгах», чтобы использовать все возможности сервиса. В частности, лимит разового платежа такой картой вырастет с 15 тыс. до 250 тыс. руб., а сумма, которую можно будет за раз снять в банкомате — с 5 тыс. до 100 тыс. рублей.