Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга

Райффайзенбанк сообщил о расширении клиентского портфолио факторинга в четыре раза по итогам 2018 г., доведя объем кредитного портфеля до 17,7 млрд руб. Эти результаты подтверждают предварительные данные, опубликованные Ассоциацией факторинговых компаний (АФК). Райффайзенбанк сохраняет седьмое место в рейтинге факторов АФК второй год подряд. В 2018 г. факторингом Райффайзенбанка воспользовались 107 компаний – в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Четырехкратный рост нашего клиентского портфолио на второй год развития продукта говорит о том, что качественные и удобные финансовые решения востребованы рынком, – отметила Ольга Григорьева, заместитель начальника управления по корпоративным кредитным продуктам и торговому финансированию Райффайзенбанка. – В 2019 г. мы планируем продолжить активное развитие на рынке факторинга, уделяя особое внимание повышению удобства цифровых сервисов и расширению продуктовой линейки».

Факторинг остается одним из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса Райффайзенбанка. Райффайзенбанк запустил факторинг в конце 2016 г. и за два года работы нового направления смог нарастить портфель до 17,7 млрд рублей (по состоянию на 15 января 2019 г.). Банк является членом Ассоциации факторинговых компаний России (АФК), в рамках которой принимает непосредственное участие в формировании рынка услуг факторинга в России, а также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.

Помимо классических факторинговых продуктов с регрессом и без регресса Райффайзенбанк предлагает реверсивный факторинг и международный факторинг, в том числе двухфакторный через международную факторинговую сеть FCI.