Сбербанк обеспечит пользователям Wargaming к новым платежным опциям

Сбербанк и Wargaming заключили договор о сотрудничестве. Компании планируют активно развивать сотрудничество, что позволит внедрить новые технические решения и обеспечить пользователям доступ к новым платежным опциям и инструментам оплаты в дальнейшем.

Михаил Рудковский, директор управления платежных сервисов Московского банка Сбербанк, отметил: «Сбербанк уделяет особое внимание развитию цифровых сервисов, и рост пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн подтверждает его удобство. Возможность успеть в банковский офис в рабочие часы есть не всегда, а с помощью мобильного приложения можно провести операцию со смартфона или планшета 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Наше партнерство с Wargaming — еще один важный шаг, который поможет миллионам пользователей сервиса экономить время и решать задачи удобно и надежно в любое время в любом месте».

Андрей Муравьев, глава оперирования Wargaming на территории СНГ, сказал: «Это важный и выгодный для обеих сторон шаг, и мы благодарны нашим партнерам за поддержку в этом вопросе».

Сейчас пользователи игр Wargaming могут совершать платежи в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships любым удобным для них способом — банковской картой через терминалы либо с помощью мобильного приложения и интернет-банкинга. Перевод средств можно осуществить в несколько кликов: нужно войти в «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи» найти World of Tanks, World of Warplanes или World of Warships, в поле «Логин» указать электронную почту учетной записи в игре и ввести необходимую сумму. Помимо этого, пользователи Wargaming могут создать шаблон для последующих пополнений «в один клик» и настроить услугу «Автопополнение».