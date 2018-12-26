«Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данных

Компания «Диасофт» в декабре 2018 г. провела семинар для IT-экспертов крупнейших банков. В ходе встречи «Диасофт» поделилась опытом построения единого корпоративного хранилища данных с использованием инновационной технологии Data Vault 2.0.

Data Vault 2.0 – технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища. За счет возможности горизонтальной масштабируемости она позволяет расширять структуру хранилища, добавлять и сопоставлять новые бизнес-области без его реинжиниринга. Кроме прочего, такая технология органично встраивается в agile-подход: задачи решаются частями и изолированно, что ведет к повышению точности прогнозирования результатов, начиная с первой итерации, и упрощению процесса планирования спринтов в целом. Отдельно эксперты «Диасофт» отметили, что хранилище на базе Data Vault 2.0 можно строить на любом удобном заказчику технологическом стеке.

«В методологии Data Vault есть целый ряд технических тонкостей, которые требуют глубокого погружения в тему. Это мы и обсуждали на семинаре. Состоялась содержательная дискуссия, в ходе которой мы поделились с коллегами знаниями, полученными в одном из проектов «Диасофт» по внедрению Data Vault 2.0, и постарались дать максимально полные ответы на многочисленные вопросы», – сказал заместитель директора бизнес-направления «Решения BI и отчетность» компании «Диасофт» Владимир Рузин.