Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа

Корпоративным клиентам Сбербанка теперь доступен статус-трекер валютного платежа в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В режиме онлайн клиенты видят: цепочку прохождения валютного платежа; статус своего платежа в другом банке; дату, время, размер комиссии, курс и сумму перевода.

Трекер показывает, через какие банки прошел платеж, какая комиссия списана, по какому курсу произведена конвертация валют. Сервис прост и удобен в использовании, поскольку вся информация представлена наглядно и доступна в 1–2 клика.

«Новый сервис Сбербанк Бизнес Онлайн снимает неопределенность, а это очень важно для бизнеса любого масштаба и профиля. Теперь наши клиенты получают полную информацию о текущих валютных платежах, что экономит время и повышает эффективность бизнес-процессов», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сбербанк Бизнес Онлайн — один из крупнейших корпоративных интернет-банков в Центральной и Восточной Европе. Сегодня с ним работают более 2 млн организаций.