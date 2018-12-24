ГК «МОБИ.Деньги» подключилась к сервису Masterpass от Mastercard

«МОБИ.Деньги» и Mastercard сообщили о запуске сервиса Masterpass от Mastercard на интернет-портале для оплаты государственных услуг oplatagosuslug.ru.

Пользователи портала смогут использовать сохраненные в Masterpass банковские карты, чтобы не вводить их данные повторно при каждой следующей оплате. Если карта еще не сохранена, добавить ее в Masterpass можно непосредственно во время совершения платежа на oplatagosuslug.ru, отметив опцию «Сохранить карту». Карты безопасно сохраняются в связке с номером телефона пользователя.

На сегодняшний день оплата с использованием Masterpass доступна зарегистрированным пользователям интернет-портала oplatagosuslug.ru. В дальнейшем Masterpass станет доступен и в рамках других сервисов «МОБИ.Денег», в том числе в мобильных приложениях.

Безопасный облачный сервис Masterpass делает онлайн-оплату картой проще и быстрее. Сохранив карту в Mаsterpass, клиенты смогут использовать ее для совершения платежей и переводов в тысячах сервисов по всему миру, подключенных к платформе. Не потребуется вводить номер и срок действия карты в каждом магазине — достаточно выбрать карту из списка. К одному верифицированному номеру телефона можно «привязать» несколько карт разных банков и платежных систем. Специальный механизм бесшовной авторизации, встроенный в привычный пользователю процесс оплаты на сайте, позволяет безопасно получать доступ к списку своих карт.

Валерия Костюковская, генеральный директор «Расчетные системы», система сервисов «Оплата госуслуг», oplatagosuslug.ru, отметила: «Проект внедрения Masterpass в рамках системы сервисов «Оплата госуслуг» – это уникальный опыт прямого взаимодействия с Mastercard, одним из лидеров платежной индустрии, позволивший по-новому взглянуть на потребности пользователей наших сервисов и реализовать удобные платежные сценарии.

Запуск сервиса Masterpass от Mastercard позволяет oplatagosuslug.ru встать в один ряд с крупнейшими онлайн ретейлерами России, применить передовой опыт использования облачных хранилищ платежной информации, увеличив уровень технологичности наших сервисов и гарантировать нашим пользователям высокий уровень безопасности при оплате государственных и муниципальных услуг».

Лапаева Екатерина, директор по финансовым сервисам «МОБИ.Деньги», сказала: «Группа компаний «МОБИ.Деньги» постоянно развивает свои сервисы и повышает уровень комфортности их использования. Предоставление пользователям удобных и безопасных платежных решений - основа для развития рынка оплаты в интернет среде, и сервис Masterpass позволяет объединить эти два важнейших для электронной коммерции качества. Masterpass - глобальная экосистема, подключение к которой выгодно для всех участников рынка, в первую очередь нашим пользователям».

Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане, отметил: «Mastercard постоянно совершенствует свои технологии, чтобы покупателям и торговыми предприятиям становилось все проще и удобнее использовать карту как средство платежа. Облачная технология Masterpass открывает рынку совершенно новые возможности для развития платежных сценариев и совершенствования пользовательского опыта, а также для роста конверсии и уровня безопасности безналичных транзакций. Мы рады, что теперь Masterpass доступен и в такой важной для всех граждан сфере, как уплата государственных платежей».