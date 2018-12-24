Банк «Открытие» перешел на новую систему бюджетирования и закупок

Банк «Открытие» на 20% сократил трудозатраты бизнес-подразделений и в разы повысил скорость прохождения хозяйственных операций при помощи продуктов «1С:Предприятие 8» и компании «АйТи Капитал». На обновление методологии бюджетирования и автоматизацию потребовалось 4 месяца – очень короткий срок для банка такого масштаба. Особенностью данного проекта стало объединение технологий и методологии бюджетирования для нескольких юридических лиц, входящих в организационную структуру банка.

В ходе проекта были автоматизированы процессы бюджетного планирования, процедуры формирования различных версий плановой сметы расходов на предстоящий бюджетный период, лотирования первичных потребностей для плана закупок, построения плана закупок в формате 223-ФЗ, проведены контрольные и регламентные банковские процедуры. Проведена интеграция новой системы с АБС (ЦФТ) и CRM системой банка (Siebel Collection).

Новая система бюджетирования и закупок построена на программном продукте «1С:Учет и Управление деятельностью банка» на платформе «1С:Предприятие 8». Автоматизировано 600 рабочих мест в головном офисе и всей филиальной сети банка. Система позволяет поддерживать процесс управления расходами в круглосуточном режиме.

На базе новой системы в 2019 г. банк планирует перейти на электронный документооборот с контрагентами.

«Реализация единого информационного пространства по закупкам, договорам и оплатам в связке с бюджетом в новой системе сделало процессы планирования и контроля банков группы более прозрачными. Виден весь путь оплаты от заявки на бюджет до закрытия дебиторской задолженности. Благодаря новой системе удалось оптимизировать бизнес-процессы, снизить трудозатраты многих подразделений и сократить сроки прохождения заявок. Переход был осуществлен в беспрецедентно сжатые сроки», – сказала вице–президент, начальник управления бюджетного планирования и контроля банка «Открытие» Мария Лысенко.