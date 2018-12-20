Huawei и UnionPay запустили платёжную систему Huawei Pay в России

Компания Huawei и платёжный сервис UnionPay объявили о запуске в России системы бесконтактной оплаты Huawei Pay. Россия стала второй после Китая страной присутствия Huawei Pay. Первыми пользователями мобильного платёжного сервиса могут стать держатели карт UnionPay от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», использующие смартфоны Huawei и Honor. В наступающем году Huawei планирует расширить перечень банков-партнёров в России.

31 августа 2016 г. Huawei и UnionPay совместно запустили сервис Huawei Pay на территории Китая. 26 января 2018 г. в Шэньчжэне Huawei и UnionPay подписали глобальное соглашение о сотрудничестве. Компании договорились о совместном глобальном продвижении и ускорении развёртывания Huawei Pay на зарубежных рынках.

Система Huawei Pay создана для предоставления быстрого и удобного доступа к новым технологиям и услугам пользователям по всему миру. В список моделей смартфонов Huawei, поддерживающих бесконтактные платежи, входят: Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, Honor 10, Honor View 10 и Honor 9.

Сервис бесконтактных платежей Huawei Pay будет доступен в России в первом квартале 2019 г. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить и установить приложение Huawei Кошелек (или Huawei Wallet).