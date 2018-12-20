Банк Русский Стандарт обновил мобильное приложение для IOS и Android

Банк Русский Стандарт выпустил обновленное мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android. Новая версия приложения RSB Mobile Банка Русский Стандарт уже доступна в App Store и Google Play.

В обновлённом Мобильном банке теперь можно получать и переводить денежные средства клиентам других банков только по номеру телефона. Больше не нужно запрашивать у получателя номер карты или реквизиты счета. Подключиться к новому сервису можно на экране детальной информации по карте (вкладка «Операции»). Для выполнения перевода в другой банк только по номеру телефона получатель средств также должен подключить аналогичный сервис в своем банке.

Кроме того, теперь действующие пользователи смогут при оформлении операции в рассрочку по кредитной карте выбрать в приложении срок, на который она будет оформлена. Данная услуга платная, информация о стоимости указывается на экране оформления операции в рассрочку.

Теперь, в зависимости от имеющихся у клиента продуктов, лимиты на платежи и переводы со счета RS Cashback станут индивидуальными.