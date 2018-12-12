Корпоративный университет Сбербанка представил аналитический отчет по обучению цифровым навыкам

Эксперты Корпоративного университета Сбербанка подготовили аналитический отчет «Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики». Он призван сформировать комплексный запрос на создание цифровой образовательной среды ввиду глубинных перемен в экономике и обществе.

В отчете рассмотрены модели цифровых компетенций и уровни развития цифровых навыков и проанализированы глобальные вызовы для традиционной системы образования в условиях быстрого развития цифрового мира.

Под цифровыми навыками эксперты понимают устоявшиеся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и управления ей.

Повсеместная цифровизация жизни в результате Четвертой промышленной революции сопровождается рядом важных трендов в экономике и обществе. Среди них, в том числе, и растущая сложность среды и ускорение технологических изменений ведут к появлению новых форм социального взаимодействия, например, экономики совместного потребления. К трендам также относится развитие мобильного интернета, искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения, VR/AR-технологий, интернета вещей и распространение автоматизации в промышленности и экономике меняют бизнес-процессы, условия рабочей среды и повышают потребность в цифровых навыках.

Помимо этого, границы между личным пространством и рабочим временем стираются, а зона ответственности и круг обязанностей каждого работника расширяется в сторону смежных областей. Выполнение рутинной работы перейдет к роботам, и вместе с этим появится много новых профессий, раскрывающих внутренний потенциал работников. На фоне всего перечисленного особую актуальность приобретает концепция непрерывного обучения – обучение и приобретение новых навыков на протяжении всей жизни.

Указанные изменения создают серьезные вызовы для мирового образования в области обучения цифровым навыкам. Это нарастающий дефицит специалистов с комплексными цифровыми навыками, повышение спроса на цифровые навыки в профессиональной среде, формирование моделей цифровых компетенций для людей разных возрастных групп и профессиональных сообществ, формирование системы мотивации повышения цифровой грамотности, оценка затрат и многое другое.

«Для нас цифровизация образования имеет по крайней мере три ключевых измерения: это образовательный контент, новые образовательные технологии и новые модели организации учебного процесса. В данном отчете мы постарались ответить на все эти вопросы», – сказал ректор Корпоративного университета Сбербанка Валерий Катькало.

В отчете на примере Сбербанка, Google, «Яндекса», IBM и НИУ ВШЭ представлены инновационные модели обучения цифровым навыкам, а также другие новаторские образовательные решения во всех форматах обучения — очных и дистанционных, виртуальных и интерактивных.