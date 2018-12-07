«Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ»

«Синтегро консалтинг», российский ИТ-интегратор, завершил проект для крупной финансовой УК «Капиталъ». В рамках проекта была произведена интеграция и настройка «Фабрики XBRL», предназначенной для формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL

Необходимость реализации проекта была обусловлена изменениями в законодательстве, согласно которым управляющие компании в числе других НФО (некоммерческих финансовых организаций) с 1 января 2018 г. обязаны предоставлять отчетность в Банк России в электронном формате XBRL. Использование данного формата существенно сокращает финансовые затраты НФО на собственный штат программистов и бухгалтеров. При этом, компаний, занимающихся интеграцией ПО, необходимого для перехода на новый формат, на рынке немного.

«Синтегро консалтинг» реализовала проект на базе собственного программного продукта «Фабрика XBRL», разработанного специально для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с утвержденной Банком России таксономией XBRL.

В рамках проекта была проведена интеграция ПО разработчика с системой бэк-офиса заказчика для автоматического заполнения части надзорных отчетов. В итоге в «Фабрику XBRL» загружаются данные из двух систем и из файлов Excel. Далее консолидированный пакет проходит проверку контролером и валидацию перед отправкой в ЦБ. И, начиная с 2018 г., компания уже самостоятельно ежемесячно сдает отчетность в формате XBRL.

Стоит отметить, это не первый совместный проект УК «Капиталъ» и «Синтегро консалтинг». Компании сотрудничают с сентября 2016 г. Так, был реализован проект ведения бухгалтерского учета договоров доверительного управления НПФ, а также проект по ведению учета по отраслевым стандартам на основе другого программного продукта разработчика «Синтегро ОСБУ».