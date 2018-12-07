Сбербанк расширил возможности СМС-сервисов и USSD-запросов в «Мобильном банке»

Сбербанк повысил удобство СМС-сервиса «Мобильный банк» путем улучшения СМС-запроса «Баланс», внедрения технологии для распознавания опечаток и открытия доступа к USSD-запросам для абонентов четырех крупных мобильных операторов.

В полном пакете «Мобильного банка» была усовершенствована команда «Баланс», которой клиенты суммарно пользуются более 600 000 раз в день. Теперь, отправив эту команду на номер 900, клиент получит СМС со списком всех карт и их балансами: ранее, для того чтобы узнать остаток средств, необходимо было делать запрос по каждой из своих карт.

К СМС-банку была подключена платформа с алгоритмами распознавания естественного языка, благодаря которой «Мобильный банк» начал понимать команды, написанные с опечатками. Алгоритмы платформы позволяют дополнительно распознавать около 20 % запросов, на которые раньше приходил ответ «Неизвестный СМС-запрос».

Использование «Мобильного банка» Сбербанка через USSD-команды теперь стало доступным и абонентам «МТС». Ранее этим сервисом могли пользоваться абоненты «Билайна», «Мегафона» и «Теле2». USSD-команды — это альтернатива СМС-запросам. Чтобы начать, достаточно набрать *900#. С помощью USSD-команд можно пользоваться «Мобильным банком», не платя оператору за исходящие СМС на номер 900. Сервис доступен даже при отрицательном балансе. USSD можно пользоваться в поездке за границей.

«СМС-банк остается востребованным среди наших клиентов: сервисом активно пользуется более 23 млн человек. Мы продолжаем работать над удобством, доступностью и простотой «Мобильного банка».», – сказал руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Святослав Островский.