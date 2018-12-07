«Почта банк» запустил сервис, который помогает оформить документы для налогового вычета

«Почта банк» предложил своим клиентам воспользоваться новым сервисом «Налоговый помощник» по дистанционному оформлению декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Теперь оформить все необходимые для этого документы и отправить их налоговую можно в онлайн-режиме на сайте партнера – «Налогия». «Налоговый помощник» позволяет существенно сэкономить время, требующееся для заполнения налоговой декларации и визита в офис Федеральной налоговой службы для подачи документов.

Для того, чтобы воспользоваться, необходимо приобрести сертификат на оказание услуг в ближайшем клиентском центре «Почта банка». После загрузки документов в личном кабинете «налоговый помощник» сформирует для вас декларацию 3-НДФЛ и необходимые заявления и направит в налоговую инспекцию (документы подписываются электронной цифровой подписью). Стоимость сертификата составляет от 2 тыс. рублей до 3 тыс. руб. в зависимости от пакета услуг.

Клиенты «Почта банка» могут выбрать один из двух пакетов услуг на сайте партнера: «Лайт»: составление декларации 3-НДФЛ для имущественного или инвестиционного налогового вычета (на выбор); самостоятельная отправка документов в налоговую инспекцию; «Под ключ»: составление декларации 3-НДФЛ для имущественного налогового и инвестиционного вычета (до двух вычетов на выбор); документы подписываются электронной цифровой подписью и отправляются в налоговую инспекцию автоматически.

«Многие граждане имеют право на возврат части уплаченных налогов, но их останавливает трудность в составлении декларации и нехватка времени для посещения офиса ФНС. С новым сервисом "Налоговый помощник" от партнера "Почта банка" – компании "Налогия" нашим клиентам станет существенно проще получить налоговый вычет, а он может составлять сотни тысяч рублей. Приобретая в наших клиентских центра сертификат на данные слуги, клиенты получают помощь квалифицированных юристов, которая позволит избежать многих ошибок при подготовке документов, а также избавляются от необходимости самостоятельно нести бумаги в налоговую инспекцию. Вы можете быть уверены в том, что декларация правильна, еще до ее подачи, а не после проверки в инспекции», – отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса «Почта банка» Григорий Бабаджанян.

Напомним, что граждане и резиденты Российской Федерации, которые оплачивали покупку недвижимости, земельного участка, обучение ребенка или личное обучение, страхование жизни (своей, супруга, родителей), добровольное пенсионное страхование, приобретали полисы ИСЖ/НСЖ, совершали добровольные взносы в ПФР, а также оплачивали медицинские услуги, могут вернуть часть своих средств, оплаченных государству в виде налогов, в частности, с налога на доходы физических лиц. А воспользовавшись новым сервисом, клиенты «Почта банка» смогут оформить все необходимые для этого документы, не выходя из дома.