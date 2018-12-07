BCS Global Markets запустила платформу для инвесторов Synthetic Prime

Инвестиционный банк BCS Global Markets запустил новый финансовый продукт –брокерскую платформу Synthetic Prime, которая предлагает профессиональным и институциональным инвесторам упрощенный доступ на финансовые рынки капитала.

Платформа ориентирована на различные компании, и в особенности на хедж-фонды средних размеров, для которых было сложно получить качественный продукт у глобальных ведущих прайм-брокеров из-за высокого порога входа.

Торговля на некоторых рынках часто бывает осложнена регулированием, расчётами и хеджированием. Например, компании США не имеют возможности торговать производными инструментами, включенными в списки Московской биржи, напрямую, поскольку этот рынок не признает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Также клиентам, торгующим на Лондонской бирже через классического прайм-брокера, необходимо оплачивать высокий налог при покупке британских и ирландских бумаг (Stamp Duty). Платформа Synthetic Prime даёт возможность избежать такие налоговые издержки.

Новая платформа на начальном этапе функционирования обеспечивает доступ на российские рынки, номинированные в валюте, но в дальнейшем планируется развивать её дальше, чтобы превратить в универсального провайдера разнообразных услуг, охватывающих различные классы активов, на международных рынках.

«Наша базовая инфраструктура в плане технологий, поддержки пользователей и управления рисками уже реализована. Услуги, предлагаемые Synthetic Prime, могут стать крупным международным бизнесом. Мы уже отмечаем большой спрос со стороны малых и средних хедж-фондов, которым не уделяют внимания крупные международные прайм-брокеры», – сказал директор BCS Prime Brokerage и ко-директор BCS Global Markets UK Тим Биван (Tim Bevan).