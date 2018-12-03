Сбербанк предлагает сделать цифровой мир доступным для всех

К Международному дню инвалидов Сбербанк сделал шаг к повышению доступности цифровых сервисов в стране. На сайте представлено руководство по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями, включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в восприятии информации.

При подготовке руководства Сбербанк ориентировался на опыт сотрудничества с экспертным сообществом людей с инвалидностью и на лучшую зарубежную практику. Также в основе руководства – собственный опыт банка по адаптации мобильного приложения Сбербанк Онлайн. В работе над адаптацией многочисленных сервисов экосистемы команды Сбербанка сталкиваются с рядом сложностей и вопросов, простые ответы на которые собраны в представленной версии руководства.

Руководство структурировано так, чтобы каждый профессионал, создающий сервис, мог быстро узнать, как конкретно он влияет на доступность интерфейса. Руководство поможет не только Сбербанку, но и другим российским компаниям проектировать и разрабатывать сервисы изначально с учетом особенных потребностей своих клиентов.

«Наша задача – обеспечить равный для всех клиентов доступ к экосистеме продуктов и сервисов и задавать стандарты инклюзивного обслуживания для банковского сектора России. Сегодня, в Международный день людей с инвалидностью мы посчитали важным поделиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом и мотивировать другие компании заниматься цифровой доступностью», - сказала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.

В Сбербанке существует направление «Особенный банк», цель которого - адаптация продуктов и процессов для людей с инвалидностью, пожилых и всех тех клиентов, которым из-за различных особенностей сложнее взаимодействовать с банком.

Одна из задач - доступная инфраструктура и сервисы: офисы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, банкоматы для незрячих и слабовидящих клиентов, цифровые решения, обслуживание незрячих людей без доверенности, сурдоперевод в офисах для клиентов с нарушениями слуха.

Кроме того, «Особенный банк» – это и развитие инклюзивной культуры: основы обслуживания клиентов с инвалидностью заложены в обучение всех сотрудников фронт-офиса, требование учитывать особенные потребности применено в дизайн-мышлении, разработке и тестировании новых продуктов и сервисов.