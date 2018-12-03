Клиенты Райффайзенбанка смогут оплатить услуги мобильной связи голосовой командой

Райффайзенбанк предложил возможность оплачивать мобильную связь с помощью голосовой команды. Новая функция создания голосового шаблона для оплаты счетов на мобильную связь стала доступна в обновлении 6.0 для iOS.

Просто произведите оплату мобильной связи через приложение «Райффайзен-онлайн» и на экране «успех» выберите опцию «Добавить в Siri». Далее, следуя подсказкам на экране, придумайте свою уникальную команду для Siri или используйте предложенный вариант и установите её для создания голосового шаблона на оплату сотовой связи.

Активируйте Siri, произнесите команду для оплаты мобильной связи, например, «оплатить мобильный», дайте свое согласие на проведение оплаты по шаблону из мобильного банка «Райффайзен-онлайн».

Оплата с помощью голосовой команды доступна только для номера телефона, указанного в разделе «Персональные данные» в настройках приложения. Создание голосового шаблона возможно только на идентичный повтор операции по всем параметрам. Функция доступна на последней версии прошивки iOS 12.1.

«Мы уверены, что наши клиенты оценят новую функцию, потому что она упрощает процесс оплаты мобильной связи и экономит время. Мы постоянно совершенствуем наше мобильное приложение — обновляем интерфейс и добавляем новые продукты и сервисы, чтобы управлять финансами было просто и легко», — сказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Кстати, пользователи устройств на iOS могут переводить друг другу деньги по Bluetooth, если находятся рядом. Для этого нужно активировать сервис Moneydrop в мобильном банке «Райффайзен-онлайн».