Банк «Русский стандарт» выпустил новую версию мобильного приложения

Банк «Русский стандарт» выпустил обновление для приложения RSB Mobile. Теперь клиентам банка будет еще проще управлять финансами с любых устройств.

В обновленный мобильный банк стало можно войти по логину и паролю нового интернет-банка RSB Online. Кроме того, действующие пользователи смогут продолжить входить в приложение по отпечатку пальца, графическому ключу или цифровому коду, как и раньше.

Платежные операции в новом мобильном банке «Русского стандарта» стали удобнее. На всех страницах с платежами и переводами появилась дополнительная кнопка для быстрой оплаты в правом верхнем углу.

Банк также внес ряд визуальных и технических улучшений в работу сервиса, благодаря обратной связи от активных пользователей, полученной через чат и другие дистанционные каналы обслуживания.

Обновить мобильный банк RSB Mobile можно в официальных магазинах App Store и Google Play.