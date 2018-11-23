Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте»

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), официально объявил о завершении проекта по внедрению комплексного решения на основе двух программных продуктов линейки Avanpost (IDM и PKI) в российской процессинговой компании «Мультикарта».

Процессинговый центр (ПЦ) «Мультикарты» обслуживает работу с платежными картами десятков российских и зарубежных банков, включая дочерние структуры ВТБ. ПЦ «Мультикарты» — это сложная разнообразная ИТ-инфраструктура, отвечающая отраслевым стандартам и требованиям регуляторов к надежности, отказоустойчивости и безопасности. В соответствии с рядом такими требованиями, являющихся частью стандарта PCI DSS, в ИТ-инфраструктуре Процессингового центра должен строго контролироваться доступ к системным компонентам и к данным держателей карт. Соответствие всем требованиям стандарта безопасности индустрии платежных карт и обеспечение максимального уровня информационной безопасности является неизменным приоритетом в развитии ПЦ и всей информационной системы компании «Мультикарта».

Проект занял десять месяцев. За это время у заказчика внедрена современная масштабируемая инфраструктура ИБ, обеспечивающая комплексное управление доступом к ряду его важнейших информационных систем (ИС), а также работу Удостоверяющих центров (УЦ) и внешних клиентов.

В составе этого решения продукт Avanpost IDM используется для корректного построения матриц доступа, а также для проведения комплексного аудита учетных записей, который автоматически выявляет расхождения между утвержденным (и зафиксированным в ролевой модели) и фактическим набором полномочий каждого пользователя во всех целевых информационных системах.

Отметим несколько задач, решенных в ходе внедрения Avanpost IDM: разработан универсальный коннектор, позволяющий подключить СУБД к ядру IDM и реализовать аудит прав пользователей. При этом подключать информационные системы через данный коннектор заказчик может самостоятельно. Такая унификация снижает эксплуатационные расходы и упрощает сопровождение и развитие созданного решения, а также защищает инвестиции заказчика в инфраструктуру управления данными; запущена система самообслуживания пользователей, позволяющая им самостоятельно оформлять заявки на получение тех или иных прав доступа. Для этой системы разработаны маршруты согласования таких заявок, учитывающие все требования заказчика. В частности, поддерживается статическое и динамическое вычисление списков визирующих лиц (владельцы ресурсов и ролей, администраторы ресурсов, администраторы ИБ); внедрена автоматизированная система аудита учетных записей и прав пользователей, которая защищает заказчика от таких проблем, как накопление в ИС избыточных прав и появление в ней «мертвых душ».

Внедрение Avanpost PKI в компании «Мультикарта» также имело ряд особенностей. Среди них: поддержка работы с внешними УЦ, в том числе, с аккредитованными. Система Аванпост PKI позволяет организовать офлайн-взаимодействие с удостоверяющими центрами, внешними по отношению к компании «Мультикарта». Это позволяет вести учет сертификатов, выданных сотрудникам и контрагентам, а также ключевых носителей и лицензий, не имея канала прямого информационного взаимодействия с программно-аппаратными комплексами внешних удостоверяющих центров; создание вспомогательных сервисов управления PKI-инфраструктурой для внутренних подразделений «Мультикарты», а также для внешних заказчиков в лице клиентов и контрагентов ее процессингового центра. Благодаря этому развернутая в данном проекте система отвечает потребностям всех сторон взаимодействия в рамках оказания услуги процессинга; возможность тонкой настройки политик управления PIN-кодами для ключевых носителей. Эта функция позволила компании «Мультикарта» построить бизнес-процесс выдачи ключевых носителей сотрудникам и контрагентам, полностью сохраняющий конфиденциальность PIN-кода. PIN-код ключевого носителя знает только его обладатель, но если этот код утрачен, система Avanpost PKI дает возможность временно восстановить изначальный PIN-код и потребовать сменить его на постоянный, что обладатель носителя может сделать удаленно; корректная полнофункциональная работа Avanpost PKI на терминальных серверах.

В результате данного проекта в компании «Мультикарта» развернута комплексная система управления и контроля доступа к ИТ-ресурсам, которая решает задачи в этой области не только на данный момент, но и на перспективу.