Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург»

Центр киберустойчивости ACRC (Angara Cyber Resilience Center) завершил разработку эффективных практик мониторинга ИБ в Security Operations Center одного из крупнейших банков России – банке «Санкт-Петербург».

Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших банков Северо-Западного региона России, входит в ТОП-20 банков России по размеру активов (свыше 600 миллиардов рублей). Его история насчитывает более 20 лет: за это время банк неоднократно удостаивался наград, в том числе национальной премии «Права потребителей и качество обслуживания», присужденной в 2017 году за предоставляемые digital-продукты.

Для поддержания высокого уровня защищенности продуктов и сервисов банк привлек центр киберустойчивости ACRC для помощи в трансформации SOC – расширении его возможностей до детектирования внешних атак с применением практик сокрытия действий нарушителя.

Проект стартовал с фиксации верхне-уровневой модели нарушителя и формирования целевого перечня сценариев мониторинга (use cases). После проведения оценки навыков аналитиков SOC и оценки существующих источников данных, эксперты компании Angara предложили установить конкретные дополнительные контроли безопасности, настроить и тиражировать существующие контроли, подключить новые источники, изменить политики логирования уже существующих и сформировали интегрированный план развития персонала SOC. Помимо этого, они разработали алгоритмы выявления инцидентов и реагирования на них (playbooks) по ключевым сценариям мониторинга.

В ходе проекта были актуализированы и ключевые процессные регламенты SOC, ставшие основой для развития новых практик работы аналитиков SOC банка. В частности, была предложена методика оценки эффективности управления SOC, а также ключевой регламент мониторинга и реагирования на инциденты ИБ.

В завершении проекта были определены следующие шаги в развитии SOC – разработана дорожная карта развития SOC в разрезе повышения компетенций персонала, развития процессов и технологий.

«Благодаря экспертным консультациям ACRC мы определили конкретные практические шаги для расширения возможностей своего Security Operations Center. Мы получили оценку квалификации и программу развития специалистов 1 и 2 линий, а также смогли выработать меры по повышению эффективности SOC при решении практических сценариев мониторинга ИБ», ─ отметил начальник управления по обеспечению ИБ банка «Санкт-Петербург» Анатолий Скородумов.

«Центр киберустойчивости ACRC рад принять участие в развитии Security Operations Center одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга, Северно-Западного федерального округа и России в целом – ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Продемонстрированный специалистами нашего Заказчика высокий уровень подготовки, динамика развития возможностей (capabilities) SOC Банка и стремление системно и последовательно развивать процессы и навыки SOC-организации создают уверенность в защищенности продуктов и сервисов Банка и его надежности в целом», - отметил исполнительный директор Angara Professional Assistance Александр Бодрик.