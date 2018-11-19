МТС, «МТС банк» и Mastercard выпустили виртуальную кредитную карту

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, «МТС банк и международная платежная система Mastercard объявили о запуске первой в России виртуальной кредитной карты «МТС кредит онлайн» для безопасных покупок в интернете и розничных точках продаж при помощи смартфонов. Для получения карты, абоненту МТС не нужно посещать офис банка или заполнять онлайн-анкету – достаточно оформить виртуальную карту в мобильных приложениях или на сайте МТС.

Виртуальная кредитная карта «МТС кредит онлайн» платежной системы Mastercard будет предлагаться абонентам МТС, физическим лицам, которые при заключении договора об оказании услуг мобильной связи в салоне МТС выразили свое согласие и на получение дистанционных услуг МТС банка. Карта «МТС кредит онлайн» будет доступна к оформлению при наличии персонального предложения с заранее одобренным кредитным лимитом от «МТС банка» в мобильных приложениях «МТС деньги», «Мой МТС» или на сайте сервиса «Кошелек МТС деньги».

Активация карты занимает не более двух минут – клиенту достаточно в приложениях или на сайте выбрать баннер и подтвердить свое согласие с условиями обслуживания вводом SMS-кода. Далее картой можно расплачиваться не только в интернет-магазинах, но и добавить ее в приложения сервисов Apple Pay и Samsung Pay для покупок в точках продаж, оборудованных терминалами бесконтактной оплаты.

«Финансовые технологии – одно из приоритетных направлений стратегии развития группы, которое имеет большой потенциал запуска конвергентных продуктов. Первая в России виртуальная кредитная карта "МТС кредит онлайн" — очередной продукт, появившийся в результате тесной интеграции оператора связи и банка. Теперь наши новые абоненты, подключившие услуги связи, могут получить индивидуальное предложение с кредитной картой и принять его дистанционно без посещения офисов МТС и "МТС банка"», — отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов.

«Уверен, что абоненты МТС высоко оценят преимущества виртуальной кредитной карты без пластикового носителя для быстрого и краткосрочного кредитования. Клиентам больше не нужно посещать отделение банка. Онлайн-оформление карты занимает не более двух минут, она проста в использовании: при любых операциях в пределах кредитного лимита ее владелец уплачивает только фиксированную комиссию в размере 30 руб. в день независимо от размера задолженности по кредиту», — отметил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса «МТС банка» Эдуард Иссопов.

«Совместно с МТС мы в 2012 г. фактически открыли в России историю бесконтактной технологии Mastercard в мобильных телефонах. Мы рады, что технологии и решения Mastercard позволяют реализовать возможность получения кредитных карт удаленно при помощи только мобильного телефона. Российский рынок является одним из самых восприимчивых к инновационным решениям, поэтому Mastercard совместно с партнерами делает все, чтобы финансовые услуги и платежные технологии были максимально доступны, приближая Россию к цифровому будущему», — сказал Алексей Волков, директор по продажам и развитию продуктов Mastercard в России.

МТС и «МТС банк», в частности, не взимают плату или комиссию за: выпуск карты, снятие наличных или пополнение карты с помощью смартфона в банкоматах любых банков с функцией NFC; пополнение карты и переводы в мобильном приложении «МТС деньги» или в личном кабинете на сайте на любые карты российских банков, а также счет «Мой кошелек»; пополнение с карты счета мобильных телефонов МТС в сервисе «Кошелек МТС деньги» и приложении «Мой МТС».

Карта выпускается с применением технологии токенизации Mastercard. При использовании кредитной карты «МТС кредит онлайн» ее номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо реального номера создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная к конкретному смартфону, который используется при оплате. Как для покупателей, так и для торговых точек каждая транзакция, совершенная с помощью токена карты Mastercard, защищена так же надежно и представляет те же гарантии и преимущества, как и любая транзакция Mastercard.