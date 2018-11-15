«Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки

«Тинькофф Банк» объявил о том, что первым среди российских банков открыл виртуальный «Тинькофф Центр разработки» - облачный офис, который позволяет сотрудникам из разных городов России и ближнего зарубежья участвовать в работе над созданием банковских продуктов.

На сегодняшний день у «Тинькофф Банка» уже функционируют 10 Тинькофф Центров разработки (ТЦР) в разных регионах России, новый виртуальный офис станет одиннадцатым.

Проект уже полгода функционирует в пилотном режиме, за это время к команде банка присоединились специалисты из Мурманска, Астрахани, Орла, Омска, Красноярска, Обнинска и других городов, став полноценными участниками проектных команд по iOs, Android, WinPhone и .Net разработке. Все сотрудники облачного офиса работают в смешанных командах с разработчиками из московского и региональных «Тинькофф Центров разработки».

Создание виртуального «Тинькофф Центра» разработки позволило банку значительно расширить географию поиска кандидатов и сократить время на отбор компетентных разработчиков. Для найма сотрудников был разработан отдельный алгоритм собеседований, учитывающий нюансы удаленной работы. На первом этапе кандидаты проходят первичный скрининг технических деталей, за которым следует отдельное тестирование soft skills -- умения работать удаленно, общаться с людьми, проявлять инициативу и т.д. Лишь после прохождения этого этапа соискателю предстоит техническое собеседование непосредственно по профессиональным навыкам.

У виртуального «Тинькофф Центра» разработки есть несколько принципиальных отличий от традиционной практики найма удаленных сотрудников на проекты:

Центр работает без посредников по найму сотрудников, все договоры заключаются напрямую с «Тинькофф».

Центр — отдельное структурное подразделение банка со своим руководителем, выделенной hr-командой и прочими элементами функциональных центров. «Тинькофф» рассматривает работающих в облаке разработчиков как полноценных членов команды и планирует с ними долгосрочное сотрудничество

«Тинькофф Банк» проводит целенаправленную интеграцию сотрудников виртуального «Тинькофф Центра разработки» в общий коллектив: встречи с коллегами, совместные мероприятия в штаб-квартире в Москве, в Центре разработки на базе «Сириус» в Сочи и других региональных центрах банка

Сотрудникам виртуального центра разработки доступны преимущества соцпакета разработчика банка: компенсация изучения английского языка, бесплатные командировки на профильные форумы и конференции и другое.

«Возможность удаленной работы на протяжении нескольких лет является одним из самых востребованных условий работы со стороны разработчиков, игнорировать этот тренд невозможно. Еще по опыту открытия Тинькофф Центров разработки в регионах мы заметили, что многие специалисты не стремятся переезжать в Москву: у них есть в своих городах жилье, родители, семьи, поэтому люди не готовы менять локацию. В своих городах они остаются в привычной среде, но при этом они работают над масштабными проектами, используют современные технологии, а их доходы соответствуют уровню столицы. Теперь же благодаря открытию виртуального Тинькофф Центра разработки мы можем позволить себе нанимать лучших из лучших, не ограничиваясь крупными городами, - сказал Вячеслав Цыганов, вице-президент, директор Тинькофф Банка по информационным технологиям. - Сотрудники виртуального Центра разработки являются полноценными участниками распределенных проектных команд, работающих в региональных центрах. Чтобы не разрушать атмосферу доверия и совместного творчества в командах, мы не стали вводить жёсткие практики контроля удалённых сотрудников, обычно используемые в других компаниях – такие, как тайм-трекинг, скриншоты экрана и фотографии с видеокамеры. Подход, основанный на доверии и текущий уровень зрелости процессов управления разработкой в Банке обеспечивает необходимую видимость сотрудников для руководителей команд, а контроль осуществляется косвенными средствами – по коммитам, активности в таск-треккере и вовлечённости во внутрипроектные коммуникации».