Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации отделений

Банк «Открытие» внедрит многофункциональную систему геолокации сети отделений, которая позволит увеличить доступность офисов, охват клиентов и конверсию в продажи. Система разработана специалистами «Бинбанка» и основана на принципах машинного обучения и имеет высокий уровень достоверности за счет использования внешних и уникальных внутренних данных, собранных в ходе развития и трансформации сети с 2014 года.

На этапе объединения она поможет прогнозировать объем и тип наиболее частых операций, которые будут осуществляться в каждом конкретном офисе. Также система будет оценивать перспективные локации для дальнейшего развития сети, выбирая наиболее эффективные точки для размещения офисов и банкоматов.

После объединения с «Бинбанком» сеть банка «Открытия» превысит 800 офисов по всей России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Банк будет присутствовать в 270 городах с совокупным населением свыше 75 миллионов человек.

У более чем 35 миллионов потенциальных и действующих клиентов банка «Открытие» офис будет находиться в шаговой доступности от дома — не более чем в 2 км. За счет оптимизации, трансформации и синергетического эффекта от присутствия в разных регионах России показатель доступности офисов объединенного банка в среднем по сети увеличится в 2 раза. Для удобства клиентов, живущих в более отдаленных участках города, банк предложит развитую систему дистанционного банковского обслуживания, а также сеть банкоматов и терминалов, состоящую из более чем 6000 устройств. На текущий момент, в дистанционных каналах клиенты могут осуществлять порядка 80% всех повседневных клиентских операций.

В будущем планируется, что система также будет анализировать геоданные клиента и его транзакционную активность, после чего давать ненавязчивые смс-рекомендации по выбору ближайших офисов и банкоматов, в том числе — партнерских. Данный функционал позволит ввести дополнительную защиту от мошенничества и несанкционированных списаний. Если операция по карте клиента или в дистанционных каналах будет осуществляться из нехарактерной локации, система сможет запросить у клиента дополнительное подтверждение платежа по смс.