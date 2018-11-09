«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка

«Электронная Москва» и Бинбанк запустили совместный проект по изготовлению электронной подписи для бизнес-клиентов. Соответствующая услуга будет предлагаться сотрудниками контакт-центра банка. При согласии клиента оформить электронную подпись его данные поступят в удостоверяющий центр «Электронной Москвы». После этого сотрудник удостоверяющего центра поможет оформить необходимые документы. Получить подпись можно лично в офисе удостоверяющего центра, предъявив паспорт.

«При выпуске подписи нам удалось отказаться от запроса у клиента 12 документов. Данные проверяются через системы межведомственного взаимодействия. К примеру, руководителю достаточно взять с собой лишь только паспорт. Это сильно упрощает получение электронной подписи и экономит время клиента», — сказал генеральный директор «Электронной Москвы» Игорь Сафронов.

Стоимость оформления электронной подписи для клиентов Бинбанка составляет от 3 870 руб.

«Дополнительный сервис по предложению квалифицированной усиленной подписи позволит клиентам Бинбанка не только экономить время и средства, но и использовать в повседневной работе один из самых передовых и технологичных инструментов. Мы рады стать первым банком на рынке, запустившим такой функционал совместно с "Электронной Москвой"», — сказал директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов.

Договор о сотрудничестве подписан Игорем Сафроновым со стороны «Электронной Москвы» и президентом, председателем правления Бинбанка Сергеем Шевченко.

«Электронная Москва» также прорабатывает возможность выдачи электронной подписи без посещения клиентом удостоверяющего центра. Уже развернута партнерская версия системы автоматизированной выдачи электронной подписи, с помощью которой выпускается 30 тыс. подписей в год. Первым клиентом партнерской системы выдачи станет проект ЭДО — сервис мгновенного обмена документами с государством без курьеров и очередей.

Банковская сфера — одно из приоритетных направлений для «Электронной Москвы». Первым партнером стал Бинбанк. Число партнеров удостоверяющего центра будет расширяться, а их подключение планируется с использованием системы автоматизированной выдачи и применением технологий облачной электронной подписи.

Подпись поможет клиентам банка получить банковскую гарантию, участвовать в государственных и коммерческих торгах, сдавать электронную отчетность, заменить бумажные договора, акты и счета-фактуры на электронные.