Альфа-банк предложил высокосостоятельным клиентам автоматический депозитарий с доступом по рисунку вен ладони

Во флагманском представительстве «Альфа Private» «Денежный» появился автоматический депозитарий с биометрическим доступом. По данным Альфа-банка, это первый в России депозитарий с аутентификацией клиента по рисунку вен ладони.

Биометрическое сканирование вен проводится без непосредственного контакта со считывателем, в ИК-освещении, которое проходит сквозь ткани руки, но поглощается гемоглобином крови. Рисунок кровеносных сосудов является строго индивидуальным и не подвержен существенным изменениям на протяжении всей жизни. Такой тип биометрической аутентификации относится к наиболее надежным и, в сочетании с другими индивидуальными средствами контроля доступа, исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны третьих лиц.

«Мы предлагаем клиентам новую высокотехнологичную услугу — биометрический депозитарий, который обеспечивает безопасный, приватный и вместе с тем удобный доступ клиента к его документам и ценностям, — комментирует Катерина Милеева, управляющий директор "Альфа Private". — В скором времени мы предложим пользователям нашего нового депозитария еще ряд приятных опций, в частности, уже в ноябре услуга станет доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

Чтобы воспользоваться своей ячейкой, клиенту не требуется присутствие сотрудника банка: доступ в преддепозитарий предоставляется по индивидуальной клиентской карте доступа, а доступ к индивидуальному банковскому сейфу клиент получает после аутентификации по рисунку вен ладони.